Comerciantes, trabalhadores, clientes... que diariamente frequentam aos milhares o centro comercial Cidade do Século, na via expressa, no Icolo e Bengo, clamam por uma pedonal na entrada do centro, por causa dos riscos que correm ao atravessar a estrada onde os atropelamentos são constantes.

O acidente mais recente naquela localidade aconteceu com duas zungueiras que foram atropeladas por um taxista que circulava nessa via que permite, pela sua natureza, velocidades elevadas aos veículos que nela transitam.

Há quase três anos que o centro comercial Cidade do Seculo, também conhecido como Novo São Paulo, entrou em funcionamento e diariamente recebe milhares de pessoas, de diferentes pontos do país, da cidade de Luanda, principalmente.

Na entrada principal daquele centro que está a tornar-se o maior foco de negócio e consumo da área urbana de Luanda, não existe uma pedonal elevada ou uma passadeira, o que obriga crianças, adultos e mulheres grávidas a passarem por cima dos separadores, que se encontram nos dois sentidos da auto-estrada.

Numa deslocação ao local feita pelo Novo Jornal foi possível verificar que os automobilistas, sobretudo os taxistas, raramente dão prioridade aos peões, que, para atravessar a via, têm de esperar durante longos períodos até notarem que os carros estão distantes do seu alcance. Só assim conseguem passar para o outro lado da estrada.

A situação é assustadora para quem se dirige ao local pela primeira vez, como é o caso do Luís Bernardo, que se manifestou preocupado com as condições ali existentes para os peões, dizendo que "a situação conforme tem de provocar muitos acidentes".

Luís Bernardo vive no bairro da Estalagem, em Viana, e contou ao Novo Jornal que "estava com medo de atravessar a estrada passando pelos separadores". O homem ficou aterrorizado com a situação e "pede ao governo para resolver este problema" com a construção de uma pedonal elevada.

Em alguns casos, os carros só aceitam parar para dar prioridade quando verificam que há um número considerável de pessoas querendo atravessar, como contou ao Novo Jornal Gerson Canga, trabalhador da Cidade do Século.

"Se as pessoas andarem em grupo os carros têm a tendência de parar, mas se for individual não respeitam", disse.

Gerson Conga reside no município do Cazenga, na província de Luanda, e atravessa aquela estrada de segunda-feira a sábado. Ele explicou que "numa via expressa os carros andam naturalmente com muita velocidade" e a única solução é erguer uma pedonal.

A única pedonal que existe nos arredores da Cidade do Século é a da Cidade da China, mas para a usar ainda se anda muito. Por essa razão, os comerciantes e consumidores arriscam as suas vidas submetendo-se ao perigo de atravessar a estrada.

Madalena Gonçalves, comerciante, sai do Morro Bento, em Luanda, para ir ao centro comercial comprar bens que depois revente. Disse que "se colocarem uma pedonal ou pelo menos uma passadeira no lugar, evitavam-se muitos acidentes".

A Cidade do Século está localizada na via expressa. É um centro de negócios em Angola, oferece diversas oportunidades comerciais e é uma infra-estrutura moderna. Esta área comercial está em construção e tem como objectivo ser um dos maiores centros comerciais de África.