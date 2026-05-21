O Instituto Nacional de Avaliação, Acreditação e Reconhecimento de Estudos do Ensino Superior (INAAREES) afirma ter reduzido "significativamente" o período de espera para homologação de diplomas no ensino superior, garantindo que actualmente não há atrasos. Os requerentes do documento contestam, verificou o Novo Jornal.

Segundo a direcção do INAAREES, esta é "uma situação ultrapassada" pela instituição, mas, ao Novo Jornal, vários requerentes disseram que a afirmação "não é, de todo, verdade", visto que "o problema não foi resolvido e muitos licenciados, mestres e doutores estão à espera da homologação" dos seus documentos de estudo.

O que o Novo Jornal apurou junto de vários requerentes é que o tempo de espera para o reconhecimento do diploma universitário por parte do INAAREES varia de seis meses a dois anos de espera.

Neste intervalo, muitos estudantes têm perdido várias oportunidades de emprego por falta da homologação do seu diploma universitário, ou seja, persistem as queixas de demora excessiva por parte do Instituto Nacional de Avaliação, Acreditação e Reconhecimento de Estudos do Ensino Superior.

Esta quinta-feira,21, durante o debate "Angola em Directo", da Rádio Nacional (RNA), o chefe de departamento de homologação de estudos do INAAREES, Paiva Maurício, afirmou que este problema já ser encontra ultrapassado.

Segundo este responsável, nos últimos tempos estas situações já são muito poucas.

Paiva Maurício garantiu que o processo agora é célere e que o período mínimo é agora de 10 dias e o máximo de 30.

Conforme este responsável, muitos requerentes, às vezes, nem chegam a esperar esse tempo, garantindo que as reclamações não têm razão de ser.

Entretanto, no mesmo debate, o chefe de departamento de reconhecimento de equivalência de estudos do INAAREES, Mesaque Ngunza, afirmou que a maior dificuldade do INAAREES está em reconhecer os estudos feitos na RDC.

Segundo estes responsáveis, o INAAREES tem muita dificuldade em manter contacto institucional com as bases de dados das universidades da RDC, através de canais oficias.

Vale recordar que, em 2022, o Executivo chegou a afirmar, como noticiou o Novo Jornal na época, que, no âmbito do programa "Simplifica", o INAAREES deixaria de homologar os certificados ou diplomas, e que tais homologações passariam para a esfera das universidades, mas tal não se efectivou, volvidos quatro anos.