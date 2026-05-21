Um técnico de reparação de telemóveis, de 27 anos, tentou extorquir uma cliente, depois de encontrar imagens íntimas no aparelho que ela lhe deixou para arranjar, na província da Lunda-Norte.

A detenção do homem sucedeu esta quarta-feira, 20, depois de a vítima ter feito uma participação sobre a tentativa de extorsão, de acordo com o Serviço de Investigação Criminal (SIC) da Lunda-Norte.

Tudo aconteceu quando a lesada se dirigiu ao técnico para solucionar uma avaria no seu telemóvel, e, aproveitando-se da situação, o indivíduo transferiu para um aparelho pessoal vídeos e imagens íntimas da mulher.

Depois disso, começou a chantageá-la, exigindo dinheiro para não divulgar os conteúdos nas redes sociais.

‎"A vítima denunciou o homem, as autoridades desencadearam diligências que culminaram com a detenção do acusado, que será presente ao juiz de garantias", concluiu o SIC.