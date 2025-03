A direcção do Instituto Nacional de Segurança Social (INSS) esclarece que o ajuste salarial de 25% da função pública, fixado pelo Executivo, que está em vigor desde o mês passado, não abrange os pensionistas, ou seja, os reformados não têm direito ao aumento da pensão.

Segundo o Instituto Nacional de Segurança Social, os pensionistas não verão o ajuste salarial de 25% reflectido nas suas subvenções de reforma, pois esse aumento é exclusivo para os trabalhadores activos da função pública.

A informação foi passada esta quinta-feira,13, em entrevista à Televisão Publica de Angola (TPA), pelo director do gabinete jurídico do Instituto Nacional de Segurança Social, Edgar Santos, que assegurou que os aposentados não estão incluídos no ajuste salarial.

O esclarecimento do INSS vem afastar as dúvidas que milhares de pensionistas tinham sobre o ajuste salarial de 25%, reflectido no salário da função pública desde o mês passado.

Segundo o INSS, os reformados já não fazem parte da função pública e têm uma relação jurídica própria.

Entretanto, embora os aposentados não estejam contemplados pelo recente ajuste salarial, o INSS salienta que estão em curso negociações entre o Executivo e as centrais sindicais para a revisão de outros benefícios do INSS.

Entre as negociações estão a actualização do subsídio de funeral, subsídio de aleitamento e subsídio de abono de família destinados aos reformados.

Segundo o INSS mais de três milhões de segurados estão registados no Instituto Nacional de Segurança Social, até ao mês passado.

Vale recordar que o ajustamento salarial aprovado pelo Executivo no ano passado, começou a reflectir-se nos no salário de Fevereiro de todos os funcionários públicos e agentes administrativos, incluindo titulares de cargos de direcção e chefia.