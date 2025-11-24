O 1° sub-chefe da Direcção de Investigação e Ilícitos Penais (DIIP) que está a ser acusado de matar um homem com um tiro na cabeça, na Maianga, ainda se encontra foragido e a polícia não sabe se o oficial ainda está em Luanda ou se já procurou abrigo numa outra província.

Apesar do seu desaparecimento, o acusado já foi identificado: trata-se do 1° sub-chefe da DIIP, colocado no departamento de informações policiais, Hélder Paulino Dimas.

Em declarações ao Novo Jornal, o director do gabinete de comunicação institucional e imprensa do comando provincial de Luanda da Polícia Nacional, Nestor Goubel, disse que diligências já estão em curso para localizar o sub-chefe da DIIP e posteriormente detê-lo, por homicídio qualificado.

O crime aconteceu por volta das 02:00 de sábado, 22, quando ambos estavam a conviver com os seus amigos, numa loja de conveniência de uma bomba de combustível, no Morro Bento. O malogrado dirigiu-se à caixa para fazer o pagamento, o sub-chefe que estava à civil, mas armado com uma pistola, também foi para lá e queria ser atendido de imediato, sem esperar pela sua vez.

Esta situação gerou uma discussão entre ambos, o malogrado saiu do interior da loja aborrecido, o polícia foi atrás dele, disparou um tiro à queima-roupa contra a cabeça da vítima e fugiu.

Os amigos da vítima tentaram transportá-lo para a clínica Multiperfil, porém o homem, de 23 anos, morreu minutos depois naquela unidade hospitalar.