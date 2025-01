Depressão, ansiedade e estresse foram as patologias mais diagnosticadas nas mulheres que acorreram às consultas de saúde mental nos hospitais e centros de saúde na capital. Dados divulgados referem que o grupo etário dos 25-49 anos está no topo das ocorrências, com 12.868 casos.

De Janeiro a Dezembro de 2024, a Direcção Provincial da Saúde de Luanda registou pelo menos 27 mil pacientes em consultas de Psicologia e Psiquiatria nas suas unidades sanitárias, de acordo com dados fornecidos pelo Departamento de Saúde Mental.

Do total de 26.990 pacientes assistidos e diagnosticados com diferentes patologias, do fórum psiquiátrico e psicológico, dezanove mil 620 são do sexo feminino, o dobro do número de utentes do sexo masculino, com 7.370 casos.

Nestas mulheres, as patologias mais diagnosticadas foram a ansiedade, a depressão e o estresse.

A diferença é elevada devido à dificuldade que muitos homens têm de procurar pelos serviços de saúde, como explica o coordenador provincial para a Saúde Mental, o psicólogo clínico Sebastião Kinguati.

