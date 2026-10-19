O início da campanha de vacinação contra a pólio, sarampo e febre amarela, inicialmente previsto para 8 a 12 de Outubro, foi reagendada pelo Ministério da Saúde (MINSA) para o próximo dia 23.

Mais de 18 mil equipas de vacinação estão mobilizadas para a campanha nacional integrada de vacinação, que decorrerá de 23 a 27 deste mês, em todo o País, anunciou o Ministério da Saúde em comunicado.

O Ministério da Saúde apela aos pais e encarregados de educação, líderes comunitários e à população em geral para que acompanhem atentamente as informações divulgadas pelos canais oficiais e aguardem as novas orientações sobre o início da campanha.

Esta campanha de vacinação visa reforçar a protecção de milhões de crianças contra doenças que podem ser prevenidas pelas vacinas, contribuindo para a interrupção da transmissão da poliomielite, bem como para a prevenção do sarampo e da febre amarela.

A operação contempla a administração das vacinas contra a Poliomielite (nOPV2 e fIPV), Sarampo-Rubé (SR) e Febre Amarela (FA), através de brigadas de vacinação porta-a-porta, postos fixos e postos avançados.

Segundo o MINSA, desde Janeiro de 2025, foram registados 20 casos de poliovírus circulante derivado da vacina tipo 2 (cVDPV2), em nove províncias. No mesmo período, foram confirmados 1.954 casos de sarampo nas 21 províncias, enquanto a febre amarela regista 19 casos confirmados em Luanda e Icolo e Bengo.