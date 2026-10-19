O Serviço de Protecção Civil e Bombeiros (SPCB) registou, 33 mortos e 27 feridos graves, durante o fim-de-semana no território nacional, vítimas de acidentes de viação, homicídios, descargas eléctricas, incêndios, quedas e, entre outros, afogamentos.

Os incêndios ocorreram nas províncias de Luanda, Icolo e Bengo, Cunene, Huambo, Cubango, Huila, Lunda Sul e Cuando.

De acordo com o SPCB os incêndios foram provocados por curto-circuito fogo aberto, afectando os sectores da habitação, ambiente, transporte e comércio.

Na província de Luanda, o Comando Provincial da Polícia Nacional (PN) sinalizou 14 acidentes de viação, que provocaram sete mortes, 18 feridos e danos materiais avaliados em quatro milhões de kwanzas.

No fim-de-semana foram registados 142 crimes, sendo 128 comuns e 14 rodoviários, havendo 230 indivíduos detidos, com idades entre os 18 e os 55 anos.

Em posse dos detidos, foram apreendidos dois computadores portáteis, duas TV plasma, cinco botijas de gás butano, 12 telemóveis, 17 microfones novos dentro de caixas, um fogão a gás, uma electrobomba e um motor de motorizada.

No âmbito da regularização e fiscalização do trânsito automóvel, foi apreendida quatro viatura e 378 motorizadas e 942 automobilistas foram sancionados por diversas infracções ao Código de Estrada.