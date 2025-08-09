O Inquérito de Indicadores de Saúde sublinha que as províncias do Namibe (51%) e Luanda (44%) têm as maiores cifras de crianças amamentadas exclusivamente com o "leite do peito" até aos primeiros seis meses de vida. Gabinete Provincial da Saúde de Luanda atesta que, no Iº semestre de 2025, duas mil crianças foram diagnosticadas com desnutrição por desmame precoce.

Um total de 33% das crianças dos 0 aos 5 meses no País tem o leite materno como alimento exclusivo, 17% recebem leite e água pura, 6% leite materno e líquidos não-lácteos nos primeiros seis meses após o nascimento e 5% leite materno e fórmula infantil e/ou leite animal.

Segundo o Inquérito de Indicadores Múltiplos de Saúde (IIMS 2023-2024), em Angola 11% das crianças dos 0 aos 5 meses não são amamentadas de forma alguma. A percentagem de crianças amamentadas exclusivamente é mais elevada nas áreas urbanas, com 36%, em comparação com as crianças das zonas rurais, 26%.

O documento publicado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) sublinha que as províncias do Namibe (51%) e de Luanda (44%) têm as maiores cifras de crianças amamentadas exclusivamente com o "leite do peito". Em contramão, Lunda-Norte (4%) e Lunda-Sul (7%) apresentam os números mais baixos.

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://reader.novavaga.co.ao/