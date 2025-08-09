Um total de 33% das crianças dos 0 aos 5 meses no País tem o leite materno como alimento exclusivo, 17% recebem leite e água pura, 6% leite materno e líquidos não-lácteos nos primeiros seis meses após o nascimento e 5% leite materno e fórmula infantil e/ou leite animal.
Segundo o Inquérito de Indicadores Múltiplos de Saúde (IIMS 2023-2024), em Angola 11% das crianças dos 0 aos 5 meses não são amamentadas de forma alguma. A percentagem de crianças amamentadas exclusivamente é mais elevada nas áreas urbanas, com 36%, em comparação com as crianças das zonas rurais, 26%.
O documento publicado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) sublinha que as províncias do Namibe (51%) e de Luanda (44%) têm as maiores cifras de crianças amamentadas exclusivamente com o "leite do peito". Em contramão, Lunda-Norte (4%) e Lunda-Sul (7%) apresentam os números mais baixos.
Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://reader.novavaga.co.ao/