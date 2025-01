Mais de 200 mil cartas de condução estão por ser emitidas na Direcção de Trânsito e Segurança Rodoviária (DTSER). Polícia acusa empresa fornecedora do material para a produção do documento de incumprimento e rescinde contrato.

Um mês após o anúncio da rescisão do contrato com a Bullray, empresa que detinha o monopólio no fornecimento do material para a produção das cartas de condução no País, mais de 200 mil processos do documento referido estão por emitir junto da Direcção de Trânsito e Segurança Rodoviária (DTSER), soube o Novo Jornal.

Em Dezembro do ano passado, a Polícia Nacional (PN), através do seu comandante-geral, comissário-geral Francisco Ribas, anunciou a rescisão do contrato com a Bullray, por não corresponder às solicitações diárias dos requerentes.

