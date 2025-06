Na tentativa de deixar as crianças seguras, muitos pais no Zaire estão a trancar os filhos no interior de casa quando vão trabalhar. O Novo Jornal soube que uma bebé de três meses perdeu a vida quando foi deixada sozinha em casa, pela mãe, durante horas.

Os factos foram confirmados pelo porta-voz do Serviço de Protecção Civil e Bombeiros na província do Zaire (SPCB), Manuel Cassua, que avançou que têm recebido várias solicitações de abertura de portas "para retirar menores deixados pelos pais no interior das suas casas".

A falta de alguém para cuidar das crianças está na base desta situação, informou Manuel Cassua, adiantando que os pais, para não submeterem as crianças aos perigos da rua, estão a deixá-las trancadas em casa.

Para inverter esta situação, o porta-voz SPCB-Zaire disse que estão a realizar campanhas de sensibilização nos bairros Boa Esperança, Nkoko, nkama e Dobo, no sentido de as famílias abandonarem estas práticas.

Quanto à menor que teve morte súbita, a tragédia aconteceu nesta semana, no bairro Boa Esperança, município do Luvo, quando a mãe saiu de casa para ir vender no mercado informal daquela circunscrição.

A mulher, explica Manuel Cassua, trancou as portas, deixou a bebé a dormir e quando regressou a casa a criança já estava morta. O cadáver foi removido pelos agentes dos bombeiros.