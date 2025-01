De acordo com o relatório da Polícia Nacional, os 16 nacionais foram detidos pelos crimes de desobediência à autoridade do Estado no mar, por violação das normas das pescas, por furto de pescado em navios, por crime de ofensas contra a integridade física e por agressão ambiental.

Quanto aos estrangeiros, um deles, de nacionalidade chinesa, foi detido por tentar corromper as forças marítima, na Zona do Cabo Ledo, com um milhão de Kwanzas, para poder pescar de forma ilegal nos mares da localidade.

Já o outro, oriundo da República Democrática do Congo, foi preso por contrabando de combustível e por tentar igualmente corromper a polícia no município do Soyo, província do Zaire, com 450 mil kz, para não ser importunado na sua actividade.

No âmbito das apreensões, foram apreendidos 79 holofotes, 36 geradores eléctricos, 26 tampas de motores de popa, 14 redes de pesca, dez boias, dois candeeiros, bem como 20.750 litros de gasóleo que estavam acondicionados em 119 bidões e 53 balões com roupas de fardo.

Nesta fase, foram ainda encaminhados 143 processos para os centros regionais de fiscalização pesqueira, aquicultura e capitanias das províncias de Luanda, Namibe e Bengo, onde decorrem os trâmites legais.