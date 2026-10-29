Dezenas de camiões angolanos, sul-africanos e namibianos encontram-se retidos há vários dias em Kolwezi, na República Democrática do Congo (RDC), devido a uma manifestação de mineiros que bloqueou a principal via de circulação naquela região mineira, utilizada pelos camionistas angolanos e de outras nacionalidades, soube o Novo Jornal.

Alguns camiões angolanos que transportavam mercadorias foram vandalizados pelos mineiros, que protestam contra o seu Governo.

Por questões de segurança, as autoridades congolesas impedem a circulação de camiões estrangeiros naquela região, condicionando os movimentos de dezenas de camionistas angolanos, sul-africanos e namibianos.

Durante os protestos, um camião angolano de transporte de mercadorias foi incendiado pelos mineiros congoleses, tendo o motorista sido agredido.

Os camionistas angolanos pedem a intervenção das autoridades nacionais para que, em coordenação com as congolesas, possam assegurar o regresso dos camiões ao País.

Segundo a imprensa congolesa, as manifestações foram motivadas pelas restrições impostas pelas autoridades aos canais de comercialização dos minerais extraídos pelos mineiros.

A agitação afectou várias áreas de mineração, incluindo Kasulo, Luilu, UCK e Musonoie, interrompendo o tráfego rodoviário, o transporte de minerais e as actividades comerciais locais. Há também relatos de confrontos entre manifestantes e forças de segurança.

Em declarações ao Novo Jornal, a Associação dos Transportadores Rodoviários de Mercadorias de Angola (ATROMA) assegurou que acompanha com preocupação a situação dos transportadores angolanos e que as autoridades angolanas estão a interagir com as congolesas para garantir a segurança dos camionistas nacionais.