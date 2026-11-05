Um grupo de trabalhadores da Empresa de Saneamento e Limpeza de Luanda (ELISAL), destacado para a limpeza de resíduos arrastados pela chuva que caiu sobre Luanda na noite desta quarta-feira, 04, foi assaltado e agredido por marginais, no município do Sambizanga, um crime que a empresa classifica como recorrente, soube o Novo Jornal.

Segundo a ELISAL, os funcionários executavam trabalhos de reposição da salubridade, na sequência dos estragos causados pelas chuvas.

Os trabalhos decorriam nas imediações do antigo controlo, com o objectivo de desobstruir e limpar as vias afectadas pelas águas pluviais.

De acordo com a Empresa de Saneamento e Limpeza de Luanda, pouco depois do início da operação, a equipa foi surpreendida pelos marginais, que assaltaram e agrediram os trabalhadores.

Na ocasião, conta a ELISAL, um dos colaboradores sofreu ferimentos na cabeça, tendo sido transportado para uma unidade hospitalar.

Nelson Campos, director do gabinete de comunicação e imagem da ELISAL, disse ao Novo Jornal que os assaltos têm sido recorrentes, sobretudo nas zonas do Sambizanga e do Rangel.

A empresa acrescenta que, nos últimos tempos, os funcionários têm apresentado várias queixas de assaltos em diversos municípios de Luanda.

A ELISAL repudia os actos de violência contra os seus funcionários e realça que os trabalhadores prestam um serviço essencial à população.