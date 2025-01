Mais de um quarto de crianças menores de cinco anos foram diagnosticadas com desnutrição crónica no País, de acordo com o novo Inquérito de Indicadores Múltiplos de Saúde. As províncias do Bié, Kwanza-Sul e Uíge são as que apresentaram maior número de casos.

A taxa de desnutrição crónica em crianças menores de cinco anos aumentou 40%. Comparativamente ao ano 2015/2016, houve um aumento de 2% (38%) dos casos, de acordo com dados provisórios do novo Inquérito de Indicadores Múltiplos e de Saúde (IIMS) 2023-2024.

O relatório, divulgado este mês pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), refere que no mesmo período, 5% das crianças com menos de cinco anos manifestou desnutrição aguda e 2% encontrou-se no nível grave. Por outro lado, 21% das crianças menores de 5 anos apresentou baixo peso em relação à idade e apenas 3% se encontram em sobrepeso.

Em relação à desnutrição crónica, de acordo com o documento consultado pelo Novo Jornal, as três maiores percentagens foram encontradas nas províncias do Bié (57%), Kwanza-Sul (53%) e Uíge (48%). Já em contramão, as províncias com menor número de casos foram Cabinda (30%) e Luanda (24%).

