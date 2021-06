Pelo menos 416 mil pessoas que fugiram dos efeitos da erupção do Vulcão de Nyiragongo, a 21 de Maio, no leste da RDC, na sua maioria habitantes da cidade de Goma, capital da província do Kivu Norte, estão em situação precária espalhadas por dezenas de locais sem qualquer apoio e a carecer de ajuda urgente.

Estes deslocados, segundo um comunicado do Escritório das Nações Unidas para as situações de Emergência Humanitária (UNOCHA), apesar de uma aparente melhoria nos fluxos de lava à superfície - a situação permanece muito perigosa devido aos rio de lava subterrâneos, como o Novo Jornal explica aqui -, continuam, na sua grande maioria a precisar de apoio urgente em alimentos e tendas para acolhimento temporário.

Estas pessoas, incluindo dezenas de milhares de crianças e idosos, estão espalhadas pela região e, nalguns casos, no vizinho Ruanda, sendo a questão do acolhimento a principal inquietação até que a situação seja dada como oferecendo a segurança mínima para o regresso aos locais de origem.

Todavia, mesmo quando regressarem, estas pessoas vão precisar de apoio porque a torrente de lava do Vulcão de Nyiragongo, que teve início com a erupção entre 21 e 22 de Maio , destruiu pelo caminho milhares de habitações nos subúrbios de Goma, uma cidade com 2 milhões de habitantes, e ainda em dezenas de aldeias localizadas nas imediações do cone vulcânico.

Mais de uma semana passada sobre a erupção inicial, as autoridades do Kivu Norte, província sob estado de sítio devido ao combate alargado declarado às guerrilhas e milícias que há décadas espalham terror no leste da RDC, e com governo militar enquanto esta condição vigorar, as populações deslocadas aguardam autorização para o regresso.

Todavia, essa autorização, mesmo que algumas já tenham começado a regressar sem que esta tenha surgido devido a razões de segurança, está dependente, como avançou o Observatório do Vulcão de Goma (OVG) da evolução das condições no terreno que ainda estão longe de oferecerem segurança.

Isto, porque existe o perigo real de o mais grave ainda estar ainda por vir, porque a lava que agora corre no subsolo pode fazer colapsar largas áreas da cidade de Goma ou, o que seria ainda mais trágico, servir de ignição à "bomba" de metano e CO2 que está nas profundezas do Lago Kivu, mesmo ali ao lado, libertando grandes quantidades de gases tóxicos e letais para uma área