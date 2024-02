Um tribunal de Londres vai hoje começar a avaliar a possibilidade de o fundador do WikiLeaks, Julian Assange, o mais conhecido dos divulgadores de matérias sensíveis, desde acusações de corrupção até provas de crimes de branqueamento de capitais ou de guerra, recorrer do pedido de extradição para os Estados Unidos. A decisão poderá ser conhecida na quinta-feira, remetida para mais tarde ou os juízes poderão marcar uma nova audiência para escutar mais argumentos. Se o pedido for recusado, Assange poderá ser extraditado para os Estados Unidos da América (EUA), onde se arrisca a um máximo de 175 anos de prisão. O jornalista poderá ainda recorrer ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos.

Hoje e quarta-feira, dois magistrados do Tribunal Superior [High Court] vão rever a decisão anterior, contrária ao recurso e tomada por um único juiz a 06 de Junho de 2023, e deliberar sobre se Julian Assange pode recorrer. Na altura, a wikileaks reagiu, em comunicado, dizendo que este era "um dia negro para a liberdade de imprensa e para a democracia britânica".

O jornalista australiano de 53 anos é acusado pelas autoridades norte-americanas de ter publicado mais de 700 mil documentos confidenciais sobre as actividades militares e diplomáticas dos EUA, nomeadamente no Iraque e no Afeganistão, a partir de 2010. Um dos casos mais conhecidos foi um vídeo onde se pode ver um grupo de jornalistas iraquianos, incluindo da Reuters, indefesos, a ser impiedosamente abatidos por um helicóptero, mas que as autoridades norte-americanas tinham anteriormente justificado com o "facto" de o grupo estar armado.

Sem capacidade para deter Julian Assange pela divulgação dos ficheiros de Manning, a Justiça norte-americana e o Governo norte-americano criou, com a Suécia, uma frente contra o programador e divulgador na internet de material comprometedor, baseada na alegada violação de uma jovem sueca, que o próprio sempre negou e sobre cujo crime sempre houve sérias dúvidas quanto à sua veracidade, mas que lhe valeu um mandato de captura internacional. Detido pela polícia britânica em 2019, depois de sete anos refugiado na embaixada do Equador em Londres para evitar a extradição para a Suécia, está encarcerado há cinco anos na prisão de alta segurança de Belmarsh, no leste de Londres.

O Governo britânico aprovou a extradição em Junho de 2022, mas Julian Assange recorreu.

Além de uma sentença longa, organizações como a Repórteres Sem Fronteiras (RSF), a Amnistia Internacional e a ONU manifestaram preocupações com as condições em que Assange poderá ficar detido nos EUA devido ao seu estado de saúde, classificado como frágil.

Na semana passada, o parlamento australiano aprovou uma moção que apela ao fim do processo para que Assange possa regressar ao seu país de origem.

O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, tem feito diligências junto das autoridades norte-americanas para que o caso seja encerrado, levando Stella Assange, advogada e mulher do activista, a defender uma "solução política" para o caso.

Assange sempre afirmou que a verdadeira intenção das autoridades suecas era proceder à sua extradição para os EUA, onde desde 2018 se sabe que está secretamente acusado de ter divulgado ilegalmente material secreto e comprometedor da segurança nacional, embora, formalmente, não exista nenhum processo a correr. E na Suécia, as acusações formais já foram retiradas.