O ano começou com muitos finais de semana prolongados, quer fosse por via de "pontes" ou pelos dias feriados calharem em sextas ou segundas-feiras, o que automaticamente os alonga mais um dia. Por norma, quando há essa falida, algumas pessoas arrumam as imbambas e bazam para alguma banda porreira, seja para "se darem encontro" com parentes ou kambas ou para reviverem bons momentos nas suas bandas de origem e ainda poderem recarregar as energias. Há quem também aproveite para conhecer ou rever alguma maravilha da nossa bela terra.

Locais para visitar não faltam, uns mais famosos outros nem tanto, mas todos belos, encantadores ou que têm histórias sensacionais que ajudaram a construir a dipanda. Os pitéus também têm os seus encantos, só de ouvir os aromas qualquer um fica panco, há sabores para todos os gostos, ofertas diversas e saudáveis, temperadas com amor, carinho e aquele sorriso mwangolé que contagia. Os sons e ritmos também embalam quem esteja a banzelar o que fazer.

As opções para chegar aos tais sítios são várias. Por estrada, ar, mar, rio (lagoa) ou linha férrea, dependendo do local ou das condições.

Todas a opções são válidas, embora cada uma tenha as suas vantagens e desvantagens, sendo a via terrestre a mais usual por vários motivos, como por exemplo, permitir chegar a mais sítios do que a fluvial e a marítima, é mais rápida do que a ferroviária, permite apreciar a vista, é mais barata que a aérea e possibilita ainda a paragem em certos pontos para fazer fotos, comer ou comprar alguns produtos do campo e ainda pode ser feita com recurso a meio de transporte próprio ou de alguma empresa de aluguer de viaturas ou de transporte de passageiros. No entanto, como escrevi, existem desvantagens, sendo o mau estado das vias a maior. Há o risco da viagem demorar mais do que o previsto por causa das estradas, da queda de uma ponte, da inundação de um troço ou por causa do acidente envolvendo algum camião que feche a estrada por algum tempo.

Os turistas podem escolher ir por meios próprios ou escolher o pacote de uma agência de turismo séria e relaxar quanto a alguns aspectos.

Chegados aos destinos escolhidos é necessário ver onde ficar. Por norma esse aspecto é visto com bastante antecedência, sendo que alguns o fazem meses ou semanas antes, garantem a reserva para não deixar para a última hora e correrem riscos de ficarem mal alojados. Por aquela altura, há quem também se preocupe com o roteiro da viagem e com a diversão. Os preços dos quartos em muitas localidades, principalmente nas mais procuradas, como Benguela, Lobito, Lubango, Huambo, Namibe, Malange, Sumbe, Waku, Luanda, etc., têm estado a subir como tudo o resto, embora nem sempre as condições oferecidas acompanhem a subida. Algumas cidades mais habituadas à azáfama turística têm maior e melhor oferta, mesmo com preços mais altos, embora também haja opções mais módicas, com condições aceitáveis. Tudo passa por uma pesquisa antecipada, de preferência pedindo ajuda a alguém que conheça o local.

Resolvida a questão da dormida, toca a ver onde e o que comer. Nesse quesito por norma não há muita luta, as escolhas também são variadas. No entanto, voltamos à vaca fria, condições de acondicionamento, preparo e entrega dos alimentos. Nem sempre a higiene é a desejada ou a exigida. Os preços também variam. Os sítios mais chiques tendem a ser mais caros, enquanto que as praças ou mercados informais, as barracas em feiras e os quintais das "tias" apresentam os preços mais baixos. As opções de menu são variadas, podendo encontrar da gastronomia local à internacional. Os molhos de ou para funje (peito alto, mengueleka, jiassa, menha ndungo, ovo cozido com chouriço, sumate, kizaca, fumbua, calulú de peixe fresco e seco/fumado, bagre fumado com muteta, cabidela de galinha ou galo, muamba de dendém ou de jinguba, carne seca de caça - pacaça, veado, javali, etc) têm sido dos mais procurados, tal como o mufete, o bitoque, a feijoada e o churrasco. Para acompanhar, espantar a sede e refrescar a goela, as ofertas também são largas, desde as bebidas industrializadas (gasosas, cervejas, vinhos, sumos, etc.) às bebidas locais (maruvo, kissangua, kapuka "água do chefe", sumos naturais, etc.). Katé.