Começou ontem, quinta-feira, 9 de Dezembro, o 8.º Congresso Ordinário do MPLA, e com um grande facto já: o alargamento do Comité Central (CC) de 497 para 693 membros. O segundo alargamento feito por João Lourenço num período de dois anos, sendo que, no 7.º Congresso Extraordinário, em Junho de 2019, o CC passou de 363 para 497 membros. A estrutura passará a contar com mais 196 novos membros, em nome de uma "necessária renovação". João Lourenço percebeu, há muito, que era necessário alargar as bases de apoio no seio do partido, que era necessário ter o controlo pleno de órgãos como o CC.