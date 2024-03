No "formigueiro" gostamos de dizer que a nossa palavra favorita da língua francesa é ensemble, que significa JUNTOS e que, para nós, acolhe de modo muito simbólico e significativo esta bela caminhada que temos vivenciado ao longo do tempo, um período em que é muito difícil de determinar exactamente quando começou, porque emergiu com naturalidade do coração das pessoas, por isso mesmo, para nós, este é sim um momento de mais profunda celebração, da celebração da amizade, da fraternidade, da solidariedade, da partilha e de tantos outros valores nobres que comungámos com múltiplas instituições francesas, públicas e provadas, presentes em Angola.

Somos, acima de tudo, um projecto-social que visa a promoção de uma educação - cidadã através do desporto no seio da comunidade infanto-juvenil aqui do Cazenga. Cada um dos cerca de 250 jovens, meninas e rapazes, ao frequentar este clube, quando entra para a quadra de jogos para se treinar não aprende apenas a driblar, a lançar, a correr, enfim, a jogar basquetebol, mas sim, aproveitamos esta oportunidade de tê-los no nosso seio para transmitir-lhes valores associados à boa cidadania, como por exemplo, do trabalho árduo, do companheirismo, que a educação e o desporto andam de mãos dadas, da pontualidade, do trabalho em equipa, etc. Por esta razão, dizemos sempre que somos bem mais do que um clube desportivo, somos uma família que acredita que o desporto é uma escola de virtudes e uma poderosa ferramenta educativa.

A aplicação prática da nossa parceria tem resultado numa poderosa ferramenta de inserção académica e profissional para vários jovens aqui no clube que, precisamente por via disto têm tido a oportunidade de estudar ao nível universitário e médio e também a significativa possibilidade de conseguir os seus primeiros empregos e estágios profissionais, para além do aprendizado da língua francesa, uma ferramenta que lhes poderá ser útil para a vida inteira.

O que tivemos a oportunidade de vivenciar com a implementação desta iniciativa francesa tem nos levado a refletir e a teorizar um pouco sobre a nobreza do desporto e a sua particular relevância nas sociedades actuais e chegamos à uma conclusão que estas crianças aqui do clube nos ensinam todos os dias, que com o desporto é possível construir uma cultura do encontro entre todos, sendo um poderoso veículo de fraternidade, um promotor do exercício de liberdades individuais e colectivas e uma ferramenta que garante uma igualmente plena entre nós, seres humanos do nosso tempo.

Dito isto, recordarmos nesta ocasião o lema de Revolução Francesa que o desporto também ajuda a concretizar no mundo inteiro, pois é de facto um promotor da liberdade,da igualdade e da fraternidade entre os povos.

E o que o futuro nos reserva? É precisamente a pergunta que mais vezes ouço a ser feita pelas crianças e jovens do Clube, olhando para nós sempre com um semblante de esperança e de total confiança, o que, por si só, aumenta substancialmente o nosso grau de responsabilidade. Que tipo de sonhos, de anseios, necessidades e caminhos pretendem seguir os jovens de hoje, meninas e rapazes, são os questionamentos que fazemos à nós mesmos quando procuramos pelas respostas às questões que nos colocam.

Felizmente, penso eu, temos algumas poucas certezas, muitas dúvidas e múltiplos sonhos. Estamos certos que é preciso continuar a investir na educação, na formação académica dos nossos jovens. Estamos certos que o basquetebol particularmente nesta comunidade é um elevador social e uma luz de esperança na vida das crianças e jovens, garantindo-lhes múltiplas oportunidades de inclusão social. Estamos certos que para que a verdadeira transformação social que ocorre aqui no dia a dia seja duradoura e se eternize que o apoio e interesse por nós, pelo Cazenga, pelas crianças do clube, seja contínuo nas mais variadas vertentes, sobretudo na educação, formação técnica profissional e na melhoria das infraestruturas.

As nossas palavras finais nesta circunstância em que teríamos certamente que dizer muito mais para alcançar a grandeza e a profundidade desta relação entre a embaixada da França e o Clube Formigas do Cazenga é que de facto temos feito lançamento de sementes à terra, muitas já germinaram e crescem fortes e saudáveis

Com o colorido e o entusiamo dos nossos jovens desfrutamos efectivamente dos valores mais nobres do olimpismo, emanados na visão sonhadora de um mundo pacifista, um eterno legado do Barão Pierre de Coubertin que precisa de ser transmitido permanentemente às novas gerações.

*Jurista e presidente do Clube Escola Desportiva Formigas do Cazenga

