O Presidente deu autorização para a realização da despesa e formalização de um ajuste directo para a requalificação e apetrechamento do Cine Alfa 1 e 2, em Luanda, no âmbito da sua conversão em Museu do Cinema e das Imagens em Movimento.

A empresa contratada é a Obra In- Construção Civil e Obras Públicas e o contrato de empreitada está avaliado em 2,2 mil milhões de Kwanzas (4,5milhões de dólares norte-americanos) a que acrescem 14% de IVA.

No decreto presidencial, o Chefe de Estado considera o Cine Alfa, um dos últimos cinemas construídos antes da Independência, localizado na Rua Dr. Américo Boavida, em Luanda, "um elemento essencial para o desenvolvimento da cultura nacional"

O contrato de fiscalização da empreitada do Cine Alfa 1 e 2 é entregue à Golden Hill por 250 milhões de Kwanzas, acrescidos de 14% de IVA.

Ao Ministro da Cultura e Turismo é delegada competência, com a faculdade de subdelegar, para a aprovação das peças do procedimento, bem como para a verificação da validade e legalidade de todos os actos praticados no âmbito do ajuste directo, incluindo a assinatura dos contratos.