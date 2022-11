Caso Lussaty: Expirou o período de prisão preventiva dos arguidos no domingo, mas o tribunal não os libertou até agora - Sentença será lida na quinta-feira, 10

Terminou este domingo, 06, os quatro meses de prorrogação do período de excesso de prisão preventiva de todos os arguidos detidos no âmbito do conhecido processo do "caso Lussaty" que se encontram presos desde Maio de 2021 nas cadeias de Viana e de São Paulo. O advogado de Pedro Lussaty, Francisco Muteka, entregou na sexta-feira um pedido de "habeas corpus" com vista à libertação imediata do major "milionário", o principal rosto deste mediático julgamento que conhece o seu término, em primeira instância, na próxima quinta-feira, dia 10.