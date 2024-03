Detidos dois efectivos do comando geral da PN que em troca de dinheiro recrutaram mais de 150 pessoas para enquadramento no SINSE e na Polícia

A Polícia Nacional através da sua Direcção de Investigação de Ilícitos Penais (DIIP) deteve esta quarta-feira, 20, na zona do 5M, no município de Cacuaco, cinco elementos, dos quais dois efectivos do comando geral da Polícia Nacional que recrutaram mais de 150 pessoas em troca de dinheiro com a promessa de enquadramento no Serviço de Inteligência e Segurança de Estado (SINSE) e na Polícia Nacional. As 150 pessoas recebiam aulas militares em várias escolas de Viana, há mais de um ano, soube o Novo Jornal.