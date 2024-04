Na província do Cunene dois homens estão a ser acusados do assassinato de duas pessoas durante um convívio que decorreu na comunidade da Santa Clara.

As mortes sucederam na localidade de Onangwe, no último fim-de-semana, quando os suspeitos e as vítimas estavam a conviver num espaço e de formarepentina desentenderam-se, cujos motivos estão a ser investigados.

Durante a discussão, os homicidas muniram-se de faca e pau e desferiram vários golpes nas vítimas, que resultaram em ferimentos letais, conta a direcção do gabinete de comunicação institucional do Ministério do Interior(MININT).

No decorrer da confusão, as autoridades policiais receberam uma denúncia que dava conta da situação no bairro Hidipo, tendo de imediato se dirigido ao local e detiveram os homens que estavam envolvidos.

Os cadáveres das vítimas foram removidos para a morgue do Hospital Municipal de Namacunde, pelos operativos do Serviço de Investigação Criminal no Cunene (SIC).

O MININT local assegura "que os causadores das mortes foram encaminhados para o juiz de garantia sob acusação de homicídio qualificado".