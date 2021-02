O Governo Provincial de Luanda (GPL) prevê arrecadar, anualmente, cerca de 27,9 mil milhões de kwanzas com a aplicação do regime das taxas de serviços de limpeza a serem pagas pelos munícipes, por via de facturas de energia e de água. A informação consta da "Estratégia de Implementação do Modelo de Limpeza Pública e Gestão de Resíduos Sólidos", aprovada pelo GPL - documento de 37 páginas a que o Novo Jornal teve acesso.

Conforme o documento, o pagamento de taxas é parte de uma das três perspectivas de financiamento do novo modelo de limpeza - OGE 2021, OGE e cobrança de taxas aos munícipes e às pessoas colectivas, custo de limpeza pública e recolha de resíduos sólidos em Luanda -, estratégias que a administração de Joana Lina pretende adoptar para reduzir o peso financeiro do lixo aos cofres do Estado, alterar a metodologia de contratação e financiamento da despesa no domínio da limpeza pública e saneamento.