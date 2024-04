Angola registou, no ano passado, 68.169 casos suspeitos de meningite que resultaram em 169 mortos, aponta uma nota da Organização Mundial da Saúde no País. De acordo com a organização, em 2023, o País notificou um "aumento significativo" de casos suspeitos da doença, com a província do Huambo a ser o foco de intervenção, devido ao surto que assolou a província nos últimos dois anos, entre 2022 e 2023.

No ano passado, segundo a OMS, a província registou 336 casos com uma taxa de letalidade superior a 40%, o que significa que foram notificados mais de 130 óbitos. "A alta taxa de letalidade de 40% entre os 336 casos notificados na província do Huambo significa que foi responsável por quase 80% das mortes em todo o País", escreve a OMS na sua página oficial. A instituição afirma que a província tem sido o foco de intervenção para controlar um possível surto em Angola. "Esta taxa de mortalidade é relativamente elevada quando comparada com o número médio de óbitos registados nos países considerados parte da cintura da meningite na região africana da OMS, da qual Angola não faz parte".

