Um adolescente de 12 anos foi espancado mortalmente por seis jovens que alegavam que ele era "feiticeiro pelo facto destes terem sonhado algumas vezes com ele, no município do Soyo, no Zaire.

O trágico episódio decorreu no último Domingo,05, no bairro Paróquia, por volta das 11:00, numa altura em que os agressores, contaram, durante uma conversa, que estavam a ter pesadelos com o menino.

De seguida, os acusados foram ao encontro de um "Kimbandeiro", que afirmou categoricamente que "o menino era o feiticeiro", de acordo com a direcção do gabinete de comunicação institucional e imprensa do Ministério do Interior.

Depois de terem saído do espaço do "Kimbandeiro", dirigiram-se à residência do malogrado e agrediram-no brutalmente, tendo culminando na sua morte.

Os populares fizeram uma participação às autoridades sobre o crime que ocorreu na comunidade e os agentes da polícia deslocaram-se ate ao local e detiveram os envolvidos.

Os seis jovens foram encaminhados para o juiz de garantia, enquanto investigações estão em curso para se obter mais detalhes do caso.