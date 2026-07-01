O Banco Nacional de Angola (BNA) lançou um alerta sobre oito empresas a actuar no mercado financeiro angolano sem que estejam legalmente autorizadas para o exercício da actividade. Nesta lista constam a Pay Stream e a Pagaki-Futungo, que foram proibidas de exercer actividades de comércio de câmbios, concessão de crédito, serviços de pagamento e criptomoedas.

De acordo com o comunicado divulgado pelo BNA, fazem igualmente parte desta lista a Money Card Tecnologia, a Ango Digital Pay, a Expansão Digital, a Transferewise Angola, a Sociedade Comércio e Prestação de Serviços Soluções de Crédito Rápido& Facilitado e a Compra e Venda de Divisas USD/EUR.

Estas empresas têm vindo a publicitar os seus serviços através de aplicativos informativos e pelas redes sociais actividades reservadas às instituições sujeitas à supervisão do BNA.

"Nestes termos, e ao abrigo da Carta-Circular n.º 01/DCF/2022, de 03 de Fevereiro, o BNA recomenda às instituições financeiras e ao público em geral a adoptarem o máximo cuidado e se absterem de estabelecer relações comerciais, financeiras ou de qualquer outra natureza susceptíveis de facilitar o exercício de actividades financeiras por parte das referidas entidades ou dos respectivos promotores", lê-se na nota.