Bago vermelho" continua a ser uma commoditie de grande dimensão para Angola. Produção regista melhorias nos últimos tempos, diz a instituição que promove a sua produção e comercialização, tendo em vista a diversificação das exportações, faltando apenas qualidade do produto.

O director-geral do Instituto Nacional do Café (INCA), Vasco Gonçalves, considerou, em Luanda, que Angola ainda não está a exportar café de melhor qualidade, mas promete inverter o quadro, mediante a introdução de melhores práticas de produção.

"O nosso café ainda não está a ser exportado com a melhor qualidade possível. Estamos ainda numa categoria inferior e temos muito caminho a percorrer", confessou o responsável, acrescentando que o trabalho está em curso junto dos produtores e exportadores, no sentido de se abandonarem as práticas que consistem em estender o café no chão, aliadas à colheita de café verde e ao ensacamento do grão com produtos que possam contaminá-lo.

"São uma série de medidas que temos de tomar para podermos colocar no mercado o nosso café com a qualidade pretendida", advertiu.

O director recordou que, no ano passado, Angola exportou 3.200 toneladas de café comercial, que chegaram a Portugal, Polónia e Itália, cuja arrecadação para o País valeu mais de dois milhões de dólares.

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