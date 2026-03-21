Obras de requalificação da Escola n.º 1530 e a 1536 encontram-se concluídas desde Janeiro deste ano, mas, até hoje, tais infra-estruturas continuam encerradas. O investimento nestas instituições totaliza 2.117.206,09 USD. Ministério da Educação diz que os dois estabelecimentos de ensino entrarão em funcionamento no início do ano lectivo 2026/2027.

A Escola 1530, também conhecida por Sagrada Esperança, no município do Rangel, e a 1536, no Sambizanga, estão requalificadas e prontas para o uso desde Janeiro deste ano, mas, até agora, continuam encerradas. As obras de reabilitação iniciaram-se em Julho de 2024 e decorreram no âmbito do Projecto de Empoderamento da Rapariga e Aprendizagem para Todos (PAT II). O financiamento é do Banco Mundial, e a implementação do projecto é da responsabilidade do MED.

Segundo dados do MED, o investimento nas duas escolas totaliza 2.117.206,09 USD, 1.647.809,03 USD em obras de reabilitação e 469.397,06 USD em apetrechamento.

O período de duração dos trabalhos ultrapassou os seis meses acordados no contrato. A empreiteira foi a empresa NSDC-Novas Soluções de Construção, S.A., enquanto a fiscalização coube à empresa Projectos e Avalizações - VH (SU), LDA.

Uma fonte do NJ considera que estas escolas são investimentos concretos, feitos com recursos que o País terá de pagar.

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