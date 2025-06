A escalada de tensões no Médio Oriente, depois de Israel ter anunciado um ataque ao Irão, fizeram com que o barril de petróleo Brent subisse mais de 10% logo após a divulgação da notícia, atingindo o seu nível mais elevado desde Janeiro.

Esta manhã, por volta das 10:30 em Luanda, o barril de Brent estava a ser negociado acima dos 73 dólares

Num cenário extremo, o Irão pode interromper o fornecimento de milhões de barris de petróleo por dia se tiver como alvo as infraestruturas ou o transporte marítimo no Estreito de Ormuz, visto que o estreito é uma das rotas de navegação mais importantes do mundo, com cerca de um quinto do petróleo mundial a passar por ele.

A qualquer momento, existem várias dezenas de petroleiros a caminho do Estreito de Ormuz, ou a sair dele, enquanto os principais produtores de petróleo e gás do Médio Oriente e os seus clientes transportam energia da região, avança a BBC, estação pública de rádio e televisão do Reino Unido.

Para o Governo de Angola, um cenário com o barril acima dos 73 USD, quando o valor de referência usado para elaborar o OGE 2025 foi de 70 USD, é uma golfada de ar que já não sentia desde o princípio do ano.