A Polícia de Guarda Fronteiras (PGF) apreendeu 50 sacos de sal impróprio para consumo no Namibe e deteve uma comerciante em flagrante no posto naval do Chapéu Armado da 14ª Unidade.

Segundo o Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa da PGF, a comerciante foi apanhada em flagrante durante uma operação de fiscalização por vender sal não iodizado, produto considerado impróprio para consumo doméstico por não conter iodo, elemento essencial à saúde humana.

Além disso, este produto pode levar a problemas graves como hipotireoidismo, crescimento lento em crianças e distúrbios cognitivos. O iodo é essencial para a produção de hormónios tireoidianos, que são cruciais para o metabolismo e o crescimento.