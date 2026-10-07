Segundo o Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa da PGF, a comerciante foi apanhada em flagrante durante uma operação de fiscalização por vender sal não iodizado, produto considerado impróprio para consumo doméstico por não conter iodo, elemento essencial à saúde humana.
Além disso, este produto pode levar a problemas graves como hipotireoidismo, crescimento lento em crianças e distúrbios cognitivos. O iodo é essencial para a produção de hormónios tireoidianos, que são cruciais para o metabolismo e o crescimento.