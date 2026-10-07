Após assumir a venda exclusiva dos bilhetes para Cabinda, a TAAG diz que a classe económica para Outubro está esgotada e restam poucos lugares até Dezembro.

Segundo a TAAG, os indicadores confirmam a forte procura pela ligação Luanda-Cabinda-Luanda e a sua importância para a mobilidade de cidadãos e empresas.

De acordo com a companhia, desde que assumiu a comercialização exclusiva das passagens para a rota, foram reduzidas as situações em que os lugares permaneciam bloqueados.

Para este mês, a transportadora de bandeira nacional acrescenta que a capacidade actualmente disponibilizada em classe económica encontra-se integralmente comercializada, enquanto Novembro e Dezembro apresentam níveis de emissão correspondentes a 96,8% e 93,5% da capacidade disponibilizada, respectivamente.

No mês passado, a TAAG registou uma melhoria na disponibilidade de lugares para venda na rota, na sequência da entrada em vigor do novo modelo de comercialização de bilhetes, exclusivamente através dos canais oficiais da companhia.

Até 31 de Dezembro de 2026, a companhia disponibilizou para comercialização um total de 9.800 lugares nesta ligação, que agora assume estarem quase esgotados.

Em comunicado, a TAAG diz ainda que mantém o seu compromisso com a conectividade da província de Cabinda e continuará a acompanhar a evolução da procura e os níveis de serviço, procurando optimizar a capacidade disponível e melhorar a experiência dos passageiros que dependem desta ligação aérea.

Antes da exclusividade da TAAG na gestão dos bilhetes, o Novo Jornal noticiou no mês passado que a companhia já não dispunha de bilhetes até Dezembro, tendo posteriormente injectado 9.800 lugares para comercialização, que agora estão quase totalmente vendidos.