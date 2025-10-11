Aplicar dinheiro em Fundos de Pensões é uma alternativa de poupar e garantir uma reforma mais sustentável. Para um universo de mais de 35 milhões de habitantes, os 220 mil beneficiários são ainda "uma gota no oceano".

Os Fundos de Pensões são alternativos ao sistema de protecção social obrigatório, mas o sector representa apenas 1,4% do Produto Interno Bruto (PIB), uma quota que pode crescer se forem criadas condições para incluir os 80% de trabalhadores informais, advertem especialistas.

Os fundos de pensões definem-se como um veículo de financiamento de complementos da pensão de reforma, onde cada funcionário na vida activa abdica de uma percentagem da sua remuneração para usufruir no futuro.

Dados da Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros (ARSEG) revelam que, no País, apenas 220 mil famílias beneficiam de Fundos de Pensões, uma fasquia muito reduzida para um universo de mais de 35 milhões de habitantes.

