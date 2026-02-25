O presidente do Conselho da Administração da Sonangol anunciou esta quarta-feira, 25, em Luanda, o empenhamento da empresa para iniciar a pesquisa e exploração de minerais críticos como o lítio, o quartzo e o urânio nas sete concessões da petrolífera.

Gaspar Martins fez este anúncio durante uma conferência de imprensa para assinalar o 50º aniversário da petrolífera, salientando que a empresa detém três concessões de quartzo, uma de lítio e outras três urânio.

"Estamos a trabalhar no sentido de pôr esses minerais também ao nosso serviço no âmbito da transição energética e da diversificação", afirmou.

Refira-se que estes minerais serão explorados nas províncias do Kwanza-Norte e Kwanza-Sul.

O PCA da Sonangol sublinhou ainda que o hidrogénio verde é outro dos projectos em que a Sonangol está seriamente empenhada neste momento, em parceria com empresas alemãs.

"A capacidade em termos de estudo (de hidrogénio verde) é de 1200 toneladas métricas dia e acreditamos que é um projecto que começa a ter interesse face às necessidades que o mundo começa a ter em termos de diversificação energética", sublinhou.

Em termos de indicadores produtivos Gaspar Martins disse que a Sonangol produz acima de 200 mil barris de petróleo por dia, obteve em 2025 um resultado líquido acima de 750 milhões de dólares, com um volume de negócios na ordem de 9.1 milhões de dólares.

Relativamente à produção disse que foram perfurados dois poços, sendo um dos quais no Bloco 24 onde está provada a existência de gás natural. A sua perfuração neste momento alcançou já 2.500 metros de profundidade e vai até 6.000 metros.

Na comercialização referiu ter resultado em 5.2 milhões de toneladas métricas de combustíveis e gás natural vendidos, este último produto proveniente da fábrica de gás liquefeito Angola LNG, situada no município do Soyo, província do Zaire.