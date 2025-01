O acordo de cessar-fogo entre o Hamas e Israel começou esta tarde de Domingo, 19, a ser aplicado, com a libertação de três mulheres que tinham sido levadas para Gaza pelo Hamas, enquanto do lado israelita são postos em liberdade dezenas de palestinianos das suas cadeias, muitos deles durante anos sem julgamento.

Ao longo das últimas 72 horas (ver links em baixo) a implementação do acordo negociado em Doha, no Catar, com intermediação dos EUA e do Egipto, esteve periclitante devido à resistência do Governo israelita, que se dividiu sobre este processo, e do Hamas, devido à desorganização de procedimentos.

No entanto, mesmo com a demissão dos ministros mais radicais do Governo de Benjamin Netanyhau, o das Finanças, Bezalel Smotrich, e da Segurança Nacional, Bem Gvir, face a uma tremenda pressão norte-americana, por fim teve lugar aquilo que se espera que seja o começo do fim do genocídio em Gaza.

Apesar de o acordo elencar a libertação de pessoas em cativeiro de um e do ouro lado, os media internacionais focam-se substancialmente, com enviados especiais a Israel, nas três mulheres, Doron Steinbrecher, de 31 anos, Romi Gonen, de 24, e Emily Damari, de 28, que foram libertadas pelo movimento de resistência Hamas, que o ocidente considera um grupo terrorista.

No entanto, o dia de hoje, Domingo, 19, podendo ser o marco histórico que definira um antes e o depois de quase 15 meses de massacre israelita em Gaza, que começou com o assalto do Hamas ao sul do país, fazendo pelo menos 1200 mortos, pode não ser ainda o fim deste pesadelo no Médio Oriente.

Isto, porque o acordo está estruturado em três fases e a da troca dos cativos e o aumento do fluxo de ajuda humanitária para Gaza é a mais fácil de aplicar, ficando para mais tarde a questão do Governo futuro do território e, entre outros, da presença das forças israelitas nalgumas áreas do território.

Em Gaza e a Israel a maioria das pessoas rejubila com este momento, embora do lado israelita se condene a não libertação de todos os reféns levados pelo Hamas em Outubro de 2023.

A situação periclitante do Governo em Telavive, com um possível desmembramento devido às demissões, e a eventual queda de Netanyhau, é um dos eventuais entraves à prossecução do acordado em Doha.