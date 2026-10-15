Numerosas manifestações do património herdado, nomeadamente danças, acervo musical e artes plásticas, correm o risco de desaparecer por falta de programas sólidos de estudo e salvaguarda. Colectivos artísticos e artistas independentes mantêm a sua actividade sem qualquer suporte institucional ou reconhecimento formal.
No domínio da criação contemporânea, existem projectos de qualidade, mas isolados num contexto conservador e falta de políticas de apoio. É positivo o actual esforço de construção e recuperação de equipamentos, mas o seu resultado dependerá sempre da boa utilização, conservação, programação e do acesso facilitado aos criadores.
Propostas
Em minha opinião o Estado deveria adoptar uma política cultural abrangente, que assuma a cultura como pilar do desenvolvimento nacional, com intervenção nos seguintes domínios:
1. Pôr em execução a Lei do Mecenato, estabelecendo o quadro legal que associe o sector privado ao financiamento da criação artística.
2. Reformular o sistema de Ensino Artístico através da criação de um Sub-Sistema específico de Educação Artística, dentro da Lei de Bases do Sistema de Educação e Ensino, com formação profissional elementar, média e superior de qualidade, modernização pedagógica e presença das artes em todos os ciclos de ensino.
3. Constituir fundos públicos e lançar periodicamente concursos de apoio à produção original, à investigação e à circulação em todo o território, com regras divulgadas e prioridade para artistas e colectivos de longo percurso e competência profissional comprovada.
4. Criação do Estatuto do artista com um regime que assegure aos artistas benefícios sociais e fiscais.
5. Estabelecer planos de investigação e estudo, inventário e salvaguarda do acervo patrimonial ameaçado, com a participação das colectividades comunitárias.
6. Garantir dotação orçamental, programação contínua e acesso dos criadores aos espaços reabilitados.
Concluindo, é fundamental o restabelecimento da confiança entre o Estado e os criadores e equacionar a cultura angolana enquanto futuro e instrumento de cidadania.
Estado da Nação: O Estado e as artes e a cultura: Breve diagnóstico e propostas
Numerosas manifestações do património herdado, nomeadamente danças, acervo musical e artes plásticas, correm o risco de desaparecer por falta de programas sólidos de estudo e salvaguarda. Colectivos artísticos e artistas independentes mantêm a sua actividade sem qualquer suporte institucional ou reconhecimento formal.