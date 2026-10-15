Diagnóstico: Perante o quadro actual, resultante de anos de negligência na educação e formação artísticas, da carência de quadros qualificados nas várias áreas culturais e da ausência de uma estratégia eficaz, é fundamental que se reconheça a degradação que hoje se verifica; estabelecimentos de ensino sem docentes habilitados, criadores sem locais de trabalho, bens patrimoniais em risco e um público alienado pelo entretenimento de consumo fácil, sem referências de qualidade e, por isso, sem sentido crítico e sem capacidade de exigir.

Numerosas manifestações do património herdado, nomeadamente danças, acervo musical e artes plásticas, correm o risco de desaparecer por falta de programas sólidos de estudo e salvaguarda. Colectivos artísticos e artistas independentes mantêm a sua actividade sem qualquer suporte institucional ou reconhecimento formal.

No domínio da criação contemporânea, existem projectos de qualidade, mas isolados num contexto conservador e falta de políticas de apoio. É positivo o actual esforço de construção e recuperação de equipamentos, mas o seu resultado dependerá sempre da boa utilização, conservação, programação e do acesso facilitado aos criadores.



Propostas

Em minha opinião o Estado deveria adoptar uma política cultural abrangente, que assuma a cultura como pilar do desenvolvimento nacional, com intervenção nos seguintes domínios:

1. Pôr em execução a Lei do Mecenato, estabelecendo o quadro legal que associe o sector privado ao financiamento da criação artística.

2. Reformular o sistema de Ensino Artístico através da criação de um Sub-Sistema específico de Educação Artística, dentro da Lei de Bases do Sistema de Educação e Ensino, com formação profissional elementar, média e superior de qualidade, modernização pedagógica e presença das artes em todos os ciclos de ensino.

3. Constituir fundos públicos e lançar periodicamente concursos de apoio à produção original, à investigação e à circulação em todo o território, com regras divulgadas e prioridade para artistas e colectivos de longo percurso e competência profissional comprovada.

4. Criação do Estatuto do artista com um regime que assegure aos artistas benefícios sociais e fiscais.

5. Estabelecer planos de investigação e estudo, inventário e salvaguarda do acervo patrimonial ameaçado, com a participação das colectividades comunitárias.

6. Garantir dotação orçamental, programação contínua e acesso dos criadores aos espaços reabilitados.

Concluindo, é fundamental o restabelecimento da confiança entre o Estado e os criadores e equacionar a cultura angolana enquanto futuro e instrumento de cidadania.