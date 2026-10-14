Um veículo de transporte escolar que levava a bordo duas crianças, de três e cinco anos, foi esmagado, esta quarta-feira, 14, na província de Cabinda, por um camião contentorizado que caiu sobre a viatura, provocando a morte imediata do motorista, que conduzia os menores para a escola, soube o Novo Jornal.

Apesar de a viatura escolar ter ficado esmagada, as duas crianças sobreviveram. Uma delas sofreu ferimentos ligeiros e foi encaminhada para uma unidade hospitalar de Cabinda.

O acidente ocorreu no troço do Vale de Mabel, mais conhecido por "Sobe e Desce do Mbuco", e envolveu um camião com contentor e uma viatura do modelo Hiace, afecta ao transporte escolar do Colégio Mamã Muxima.

Segundo as autoridades de Cabinda, a criança de cinco anos foi encaminhada para o Hospital 28 de Agosto, onde recebe assistência médica, estando prevista a sua alta ainda hoje.

A outra criança, de três anos, seguiu para casa por decisão da mãe, por não apresentar lesões aparentemente graves. Entretanto, os serviços de saúde continuam a acompanhar a situação.

A governadora provincial de Cabinda, Suzana Abreu, accionou de imediato os sectores da Saúde e outras estruturas competentes, com vista à prestação de assistência e de todo o apoio necessário às vítimas.

O Governo Provincial de Cabinda lamenta a perda de uma vida humana e manifesta solidariedade à família enlutada.