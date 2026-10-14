O presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, vai proferir uma comunicação à Nação esta quarta-feira, 14, para abordar questões da vida nacional, nas vésperas da abertura do ano legislativo, que acontece quinta-feira, 15, de Outubro na Assembleia Nacional.

Adalberto Costa Júnior faz tradicionalmente uma comunicação à Nação (conhecida como "a réplica") logo após o discurso do Estado da Nação proferido pelo Presidente da República, João Lourenço, no Parlamento, mas, este ano, antecipou-se.

O discurso, segundo o secretariado nacional da comunicação e marketing da UNITA, vai focar-se em temas de emergência social real que afectam os angolanos, como o custo de vida, o desemprego jovem, a fome e a pobreza.

O líder da UNITA vai aproveitar o momento para reforçar as suas propostas de diálogo institucional, como o "Pacto de Estabilidade e Reconciliação Nacional" proposto ao longo do ano, anuncia o secretariado nacional da comunicação e marketing do maior partido da oposição.