Quando esta quinta-feira, 15, por volta das 10:00, começar a cerimónia da abertura do ano legislativo e do último discurso do Presidente João Lourenço do Estado da Nação, o Parlamento estará com uma configuração diferente do passado.

Nesta nova configuração, como avançaram várias fontes na Assembleia Nacional ao Novo Jornal, o Presidente vai falar ao Parlamento e ao País imediatamente abaixo do local mais alto, onde estão as cadeiras dos Presidentes, como sucede na maior parte dos Parlamentos em todo o mundo.

Nesta nova configuração João Lourenço, neste derradeiro "Estado da Nação", já não se deslocará para o púlpito à direita de quem desce da Tribuna Presidencial mas sim a meio do segundo patamar, entre a bancada dos ministros e o do topo.

Para os angolanos que seguem os debates parlamentares noutras latitudes, como o Parlamento português, por exemplo, esta nova configuração não será estranha, porque é de facto a mais comum numa grande maioria dos Parlamentos do mundo.

As fontes do NJ dizem ainda que quando a nova Assembleia Nacional foi inaugurada, em 2015, a configuração agora adoptada por iniciativa do Presidente da Assembleia Nacional, Adão de Almeida, era a que sobressaia no hemiciclo, sendo, entretanto, mudada depois por decisão superior.

E o novo jornal sabe que este formato não deverá mudar para as subsequentes cerimonias como a do discurso do Estado da Nação.

A mudança foi da iniciativa do Presidente da Assembleia Nacional, Adão de Almeida, e vai apanhar muitos dos deputados de surpresa.