O Serviço de Investigação Criminal (SIC) deteve dois homens que se faziam passar por médicos realizando exames e tratamentos clandestinos no interior de uma residência, na província do Uíge.

A detenção dos falsos médicos aconteceu no bairro Ana Candande, arredores da cidade do Uíge, graças à denúncia efectuada pela Inspecção da Saúde, após se aperceber da situação.

Segundo a Inspecção da Saúde, os resultados dos exames apresentados aos pacientes não expunham qualquer fundamentação técnico-científica, constituindo um perigo à vida pública.

Depois destas alegações, uma equipa do SIC deslocou para o local, na terça-feira, 13, e apanhou em flagrante delito os dois homens a realizarem exames médicos e tratamentos aos pacientes.

Os infractores foram detidos e vão ser encaminhados para o juiz de garantias, por exercício ilegal de profissão, enquanto diligências prosseguem para se saber se já houve registo de mortes no espaço ou outras consequências relacionadas à saúde da comunidade.