Uma boa parte dos analistas marroquinos não auguravam grande futuro à primeira primeira-ministra do país devido a conhecidas dificuldades de conseguir um acordo parlamentar para governar, mas Fatima Mansouri trocou as voltas aos pessimistas.

Com quatro partidos à volta da mesa, a primeira-ministra indicada pelo Rei Mohammed VI após as eleições legislativas de 23 de Setembro conseguiu arrancar um acordo para formar um Governo de cinco anos, contra todas as expectativas.

O seu Partido da Modernidade e Autenticidade (PAM) junta-se assim a outras tr~es forças políticas para agregar 207 lugares no Parlamento marroquino cuja câmara baixa é composta por 399 lugares, bastando 198 para uma maioria inequívoca.

Na formação deste novo Governo em Marrocos, além da chegada pela primeira vez de uma mulher ao cargo de primeira-ministra, sobressai ainda a exclusão do partido do antigo chefe de Governo Aziz Akhannouch.

Esta coligação surge ao abrigo do acordo conseguido por Fatima Mansouri juntando dois partidos de inclinação social-democrata/socialista, um, o seu, de tendência liberal e um nacionalista não radical.

Fatima Mansouri é uma conhecida advogada e foi durante vários anos presidente da autarquia de Marraquexe.