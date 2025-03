É um exercício exigente e estimulante. É certo que estas profissionais merecem, a todo o momento, o nosso carinho, respeito, admiração e consideração, mas também é importante que, neste mês de Março, o mês consagrado à mulher, recebam essa homenagem feita pelo NJ. Tem sido assim todos os anos e pretendemos que assim seja durante longos anos. Reunimos e escolhemos mulheres de uma área específica e partilhamos a sua história com os leitores. Já o fizemos com mulheres da Banca e também do ramo dos Seguros, como desafiamos mulheres de diferentes áreas a serem editoras do nosso semanário por uma edição. Este ano, o tema é "A mulher na Saúde", são elas que preenchem o suplemento desta edição.

Maria do Rosário Bragança (neurologista), Sílvia Lutucuta (cardiologista), Elisa Gaspar (pediatra), Solange Brunhoso (médica do Trabalho), Carla Lopes (estomatologista), Aida Guerra Menezes (endocrinologista), Ana Nóbrega (fisioterapeuta), Jussara Pereira (mestre em Saúde Ocupacional), Joana Paihama Daniel "Sílvia" (clínica geral), Stella Cristiano (médica desportiva), Iolanda Chapim (gastroenterologista), Engrácia Van-Dúnem (nefrologista), Zaida Samon (analista clínica), Eulália Alexandre (gineco- Obstetra), Carla Fernandes (médica veterinária), Luísa Paiva (oftalmologista), Teresa Chivinda (pneumologista), Natália Maia (nutricionista), Sandra Sanchez (docente em Enfermagem) e Imaculada Luvumbu (psicóloga clínica) são as vinte mulheres que ousamos desafiar e convidar para que partilhassem connosco e com os leitores momentos da sua história pessoal e do percurso profissional. É claro que jamais conseguiríamos ter todas as especialidades representadas aqui nesta edição, pois, limitamo-nos a estas mulheres, algumas bem conhecidas do público e outras nem por isso, mas cada uma delas com um registo digno de respeito e bastante inspirador. Mulheres respeitadas e respeitadoras, mulheres de diferentes gerações, com espírito de missão, que encaram a profissão com determinação e paixão.

Já conhecia algumas destas mulheres e passei a admirá-las ainda mais após este trabalho. Outras, passei a conhecer agora, a ser um admirador dos seus trabalhos. Vocês honraram o NJ com a vossa disponibilidade, com a vossa simplicidade, humildade e profissionalismo. Este foi um trabalho que mobilizou toda a nossa redacção, que animou alguns debates entre nós e até mesmo vários elogios durante os dias de trabalho. Permitam-me que cometa uma inconfidência e diga que, durante o processo de recolha e selecção de fotografias, ficámos lisonjeados não só pela qualidade das fotos tiradas e as que nos foram enviadas, mas também pelo facto de serem todas médicas bastante fotogénicas. Outro aspecto relevante foi a informalidade e facilidade na abordagem, na vossa pró-actividade e disponibilidade em ajudar- nos no nosso trabalho. Nem sempre as prioridades e possibilidades das vossas agendas permitem, mas, ainda assim, estas mulheres foram excepcionais em todos os aspectos. São as verdadeiras estrelas desta edição e merecem cada linha escrita, cada texto publicado e cada edição preparada.

Maria do Rosário Bragança foi reitora da Universidade Agostinho Neto, ministra do Ensino Superior e, actualmente, ministra do Estado para a Área Social, mas é na qualidade de neurologista que aparece, sendo a entrevistada nesta edição. É uma médica e docente universitária emprestada à política. Uma entrevista publicada nesta edição, que terá continuidade na próxima edição por razões editoriais e de gestão de espaço. Uma entrevista antecedida de uma visita de cortesia às instalações do NJ e do Expansão, a nossa convidada foi de uma simplicidade e humildade contagiante, tendo conquistado o respeito e admiração de toda a nossa equipa. Foi importante e interessante tê-la aqui num registo diferente, numa entrevista que também já está disponível na nossa página do YouTube.

A actual ministra Sílvia Lutucuta foi a única figura não entrevistada directamente, pois não só por inerência de funções, mas porque o seu percurso mereceu figurar entre as nossas seleccionadas. Para o NJ, entrevistar a ministra Sílvia Lutucuta parece ser um mito urbano, já que, desde 2020 e após envio de mais de vinte cartas, este jornal nunca recebeu deferimento e já tem mais esperanças de, na verdade, ir entrevistar a cardiologista Sílvia Lutucuta, nem tanto a actual ministra. É também importante revelar aqui as críticas, sugestões e pressões das doutoras Aida Guerra Menezes, Eulália Alexandre, Solange Brunhoso, Iolanda Chapim, Carla Fernandes e Luísa Paiva, no sentido de o jornalismo abordar temas e problemas ligados à saúde, de ir ao encontro dos profissionais, de questionar e investigar mais. A pressão no sentido de sermos mais ousados, mais atentos e também mais abrangentes. Aceitamos o desafio e apresentamos, nesta edição, as mulheres na saúde. Uma homenagem simbólica, mas muito marcante. Uma experiência com um grande significado para nós, que também traz uma grande responsabilidade de hoje em diante.

Agradeço à equipa NJ pela entrega e dedicação, reforço a mensagem de apreço e carinho para estas vinte magníficas mulheres, dignas representantes de toda a classe. Tenho orgulho em ter profissionais zelosas, empenhadas, determinadas e dedicadas nesta nossa Angola. Mulheres que dedicam toda uma vida em prol da saúde em Angola e para os angolanos. Obrigado por existirem. Obrigado para vocês e para todas as profissionais ligadas à Saúde.