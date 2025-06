São dois temas distintos que serão aqui abordados neste editorial. O NJ contactou a AOPI - (Angola Open Policy Initiative), instituição que promove pesquisas sobre assuntos económicos, sociais, culturais desde 2012, e solicitou-lhes um estudo sobre os custos das viagens ao exterior do Presidente da República, João Lourenço, inserido num programa de avaliação da despesa pública em Angola. Durante um ano, seis profissionais estiveram envolvidos na análise das viagens do nosso PR desde Setembro de 2017 a Maio de 2025, um extenso, exigente e apurado trabalho que apresentamos nesta edição. Está também confirmado que Higino Carneiro vai avançar para a corrida à Presidência da República, tendo informado já ao presidente do MPLA, João Lourenço, durante um encontro que teve lugar, esta segunda-feira, 02 de Junho, na sede do Partido.

Hélder Preza, antigo vice-ministro dos Transportes, PCA da TAAG e Director do INAVIC (Instituto Nacional de Aviação Civil) e Olívio Kilumbo, deputado à Assembleia Nacional pela FPU (militante do Bloco Democrático) são dois dos integrantes da equipa de seis especialistas que vão nesta e na próxima edição apresentar mais detalhes sobre o trabalho. A análise é feita apenas sobre as viagens do Presidente João Lourenço ao exterior do País, estando de parte todas as viagens efectuadas ao interior, ou seja, aqui dentro. Mas este não é um exercício inédito, nem é uma coisa do outro mundo, sendo perfeitamente normal que o jornalismo sério, isento, independente e responsável faça este escrutínio a um servidor público. Até porque as viagens do nosso PR são "tidas e mantidas" com o dinheiro dos contribuintes, sendo legítimo que estes façam contas e exijam dele contas.

Vamos aos números? Segundo o estudo feito, o Presidente João Lourenço terá efectuado, de Setembro de 2017 a Maio de 2025, um total de 112 viagens internacionais para 46 países, completando 357 dias fora do País desde a posse. Foram 8.568 horas em deslocações. 2024 foi o ano em que João Lourenço mais viajou, foram 23 viagens oficiais para o exterior, com um custo estimado em 188 milhões de dólares só no ano passado. Em 2020, a Covid-19 limitou a agenda do nosso PR, tendo naquele ano feito apenas 3 viagens oficiais.

Também em 2017 foram efectuadas apenas 3 viagens oficiais, mas aqui precisamos de ter em conta que foi o seu ano mais curto em termos de efectividade, pois tomou posse em Setembro deste mesmo ano para o seu primeiro mandato.Estados Unidos da América foi o destino mais frequente de João Lourenço com 13 visitas, de seguida temos o Reino de Espanha com 6, a Etiópia, Emirados Árabes Unidos e Namíbia com 5 visitas cada. Certamente com a presidência rotativa de Angola na União Africana a Etiópia vai continuar a manter-se nos lugares cimeiros.

Nova Iorque é a cidade mais visitada pelo PR, já lá esteve 6 vezes. As viagens para este destino concentram-se sobretudo na diplomacia multilateral (ONU, FMI e Banco Mundial), com 5 visitas, Adis Abeba é a segunda cidade mais frequentada por João Lourenço e pelos motivos que já aqui avancei. Temos depois Kinshasa, a capital da República Democrática do Congo, que recebeu 4 visitas oficiais do chefe de Estado angolano. O estudo revela ainda que 44% das suas viagens foram para Europa e EUA, 42% das viagens em África (com foco na mediação de conflitos, SADC e UA). João Lourenço é também conhecido pelas comitivas numerosas, de acordo com o estudo, em cada viagem oficial, carrega consigo um staff de 70 a 150 pessoas. E qual é o custo estimado destas 112 viagens do PR para o exterior? 948 milhões de USD.

No dia 09 de Maio, fiz o editorial com o título: "E se Higino avançar?" Esta segunda-feira, 02 de Junho, Higino foi recebido em audiência pelo Presidente João Lourenço na sede do MPLA. Neste encontro, à porta fechada, Higino Carneiro deu nota ao líder do seu partido que pretende avançar com a candidatura para o cargo de Presidente da República. O MPLA não fez qualquer comunicação oficial sobre o encontro, tendo destacando apenas a visita de João Lourenço às obras da futura sede do MPLA. O certo é que, como já previa o NJ, Higino Carneiro vai mesmo avançar. Higino "encheu o peito e disse bem alto" ao presidente do MPLA: "Vim-lhe dar nota de que vou avançar com a candidatura ao cargo de Presidente da República". Há dias assim....