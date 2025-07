Estando umas semanas fora de Angola, vou acompanhando as notícias que o vento traz do meu País. Ventos que sopram e arrastam muitas coisas e deixam marcas dos novos tempos. São estes ventos que sinto e que me fazem retomar este clássico intemporal do poeta, político e escritor português Manuel Alegre, por sinal, um dos meus preferidos.

E que assim seja:

"Pergunto ao vento que passa

notícias do meu país

E o vento cala a desgraça

O vento nada me diz.



Pergunto aos rios que levam

Tanto sonho à flor das águas

E os rios não me sossegam

Levam sonhos deixam mágoas.



Levam sonhos deixam mágoas

Ai rios do meu país

Minha pátria à flor das águas

Para onde vais? Ninguém diz.



Se o verde trevo desfolhas

Pede notícias e diz

Ao trevo de quatro folhas

Que morro por meu país.



Pergunto à gente que passa

Porque vai de olhos no chão.

Silêncio - é tudo o que tem

Quem vive na servidão.



Vi florir os verdes ramos,

direitos e ao céu voltados.

E a quem gosta de ter amos

vi sempre os ombros curvados.



E o vento não me diz nada

ninguém diz nada de novo.

Vi minha pátria pregada

nos braços em cruz do povo.



Vi meu poema na margem

dos rios que vão pró mar

como quem ama a viagem,

mas tem sempre de ficar.



Há quem te queira ignorada

e fale pátria em teu nome.

Eu vi-te crucificada

nos braços negros da fome.



E o vento não me diz nada,

só o silêncio persiste.

Vi minha pátria parada

à beira de um rio triste.



Ninguém diz nada de novo,

se notícias vou pedindo

nas mãos vazias do povo

vi minha pátria florindo.



E a noite cresce por dentro

dos homens do meu país.

Peço notícias ao vento

e o vento nada me diz.



Mas há sempre uma candeia

dentro da própria desgraça

há sempre alguém que semeia

canções no vento que passa.



Mesmo na noite mais triste

em tempo de servidão

há sempre alguém que resiste

há sempre alguém que diz não".