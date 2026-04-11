Presidente do TC reuniu militantes desavindos do PHA, gesto que, ao ser replicado no futuro, poderá ser uma lufada de ar fresco para a resolução de crises em muitos partidos políticos.

Presidente do Tribunal Constitucional (TC) juntou à mesa líder do Partido Humanista Angolano (PHA) e membros da Comissão Política Nacional (CPN) para a resolução de crise interna. Encontro foi inconclusivo, Florbela Malaquias alega falta de confiança e condições de coabitação com os membros do CPN que a acusam de violações graves aos estatutos.

Promoção de conciliação da presidente do Tribunal Constitucional (TC) entre a líder do PHA e os membros da Comissão Política Nacional, tendente ao "aconselhamento institucional" e reposição do normal funcionamento do partido, "redundou" em fracasso.

Presente no encontro, Florbela Malaquias "rejeitou" a proposta de conciliação da juíza-conselheira do TC, Laurinda Prazeres, por alegada falta de "confiança e coabitação" com os membros do CPN que a acusam de má gestão e violações graves aos estatutos.