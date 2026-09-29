O Presidente da República (PR) autorizou o Fundo Soberano de Angola (FSDEA) a adiantar até 14 milhões de dólares para suportar os encargos com os estudos técnicos, de engenharia e ambientais para a construção da ligação rodoviária entre o continente e as ilhas da Cazanga e do Mussulo, ao mesmo tempo que transferiu para o FSDEA a propriedade dos terrenos na zona do antigo Mercado do Roque Santeiro, no município do Sambizanga. Um dos objectivos é servir o projecto imobiliário da Ilha da Cazanga, a ser desenvolvido pela Dubai Investments Park (DIP).

Nos despachos presidenciais consultados pelo Novo Jornal é defendido que esta ligação constitui uma infra-estrutura pública externa ao projecto imobiliário da Ilha da Cazanga, cuja responsabilidade de implementação e financiamento compete ao Estado.

"Os encargos efectivamente suportados pelo Fundo Soberano de Angola ao abrigo do despacho presidencial constituem adiantamentos reembolsáveis por conta do Estado, por respeitarem a preparação de uma infra-estrutura pública externa ao projecto imobiliário da Ilha da Cazanga, não constituindo, por conseguinte, custo definitivo ou investimento do Fundo no empreendimento", lê-se no documento.

Num dos dois despachos consultados pelo NJ, o Presidente transfere a titularidade plena dos terrenos situados na zona anteriormente ocupada pelo ex-Mercado do Roque Santeiro e Boa Vista, no município do Sambizanga, província de Luanda, para o Fundo Soberano de Angola.

Os 141,7 hectares de terreno transferidos devem ser destinados pelo Fundo Soberano de Angola "ao desenvolvimento de projectos imobiliários de interesse público e económico, visando a modernização urbana, a criação de habitações, infra-estruturas e espaços comerciais, em conformidade com o Plano Director de Luanda e demais instrumentos de ordenamento do território".

No documento lê-se, igualmente, que para a implementação dos projectos, o Fundo Soberano de Angola pode constituir parcerias estratégicas com entidades públicas, privadas ou mistas, nacionais ou estrangeiras, observando os princípios da transparência, concorrência e valorização do interesse público, sendo conferida ao FSDEA a faculdade de ceder estes terrenos à sociedade de propósito específico, por si detida integralmente, que vier a constituir para o desenvolvimento dos projectos.

Em Agosto, o Fundo Soberano de Angola e a Dubai Investments Park (DIP) assinaram para desenvolvimento de projectos imobiliários em Luanda, com foco na Ilha da Cazanga

O projecto Ilha da Cazanga contempla, para além de edifícios habitacionais e comerciais, um hotel, um hotel-clínica, um SPA e um campo de golfe.

A Dubai Investments International tem em marcha um projecto eco-industrial. O megaprojeto ocupa uma extensão estratégica de 2.000 hectares localizada na Barra do Dande, província do Bengo (a cerca de 50 km de Luanda, ao longo da estrada EN-100).