Um grupo de jovens realizadores nacionais vai exibir um conjunto de curtas-metragens que ilustra em formato audiovisual o cinquentenário das relações entre França e Angola durante uma exposição patente no Palácio de Ferro, em Luanda, até 03 de Outubro.

As obras foram produzidas em parceria com a Embaixada de França e serão exibidas em diálogo com o arquivo fotográfico da mostra, promovida pela referida Missão Diplomática e pela Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD).

De acordo com a ANGOP, a programação assinala os 50 anos das relações diplomáticas iniciadas a 17 de Fevereiro de 1976, com o reconhecimento da República Popular de Angola por parte de França.

Na inauguração da exposição, a embaixadora de França em Angola, Sophie Aubert, afirmou que a iniciativa serve para reforçar a cooperação cultural através do olhar da nova geração de criadores, lembrando que a parceria bilateral se fortaleceu após os encontros entre os Presidentes João Lourenço e Emmanuel Macron.

No certame, estiveram também presentes o secretário de Estado para as Indústrias Criativas, Hélder Marcelino, e a vice-presidente do MPLA, Mara Quiosa, conclui a mesma fonte.