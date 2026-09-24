Em reacção aos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) sobre o número de obras paralisadas em Benguela, o governador provincial, Manuel Nunes Júnior, afirmou que grande parte das 1.037 empreitadas à espera de recursos financeiros faz parte do passado, mas não descartou a possibilidade de uma intervenção para a sua conclusão.

O governante foi abordado pelo Novo Jornal quando procedia ao lançamento da primeira pedra para a construção de um mercado no bairro da Caponte City, arredores da cidade de Benguela.

"É verdade, é um dado oficial, mas são obras paralisadas há mais de cinco ou seis anos", indicou o governador da província com mais projectos suspensos, na ordem de 1/4 dos 4.450 nestas condições em Angola.

Questionado, na quarta-feira, 23, sobre a viabilidade de acções para as quais vem lançando pedras, quando a escassez de recursos deixa indefinidas centenas de obras, Nunes Júnior (na foto) sublinhou que são projectos novos, todos inseridos no Programa de Investimentos Públicos, o PIP/2026.

Levantamentos feitos pelo NJ indicam que existem acções do PIP paralisadas, mesmo com pedras lançadas, mas Manuel Nunes Júnior reforça que o Governo Provincial está a completar este processo sem perder de vista obras que "historicamente ficaram para trás".

As autoridades, segundo refere, terão em atenção obras importantes e viáveis, algumas mencionadas pelo INE, no sentido de aferir a possibilidade de trabalhar para a entrega às comunidades.

No bairro Caponte City, vai nascer, em oito meses, um mercado com capacidade para albergar cerca de 1500 feirantes. A obra, a cargo da Imovias, está orçada em 960 milhões de kwanzas.