O Governo angolano anunciou que vai adoptar, até 2028, medidas para facilitar a circulação entre países vizinhos, em que se incluem a harmonização de tarifas e a simplificação de procedimentos nas fronteiras.

Esta é a segunda fase do Programa Tripartido de Facilitação de Transportes e Trânsito (TTTFP), apresentada na quarta-feira, 23, durante a primeira reunião ordinária da Comissão Multissectorial responsável pela sua implementação em Angola.

As novas medidas incluem a harmonização de tarifas, a simplificação dos procedimentos fronteiriços, o reforço das inspecções de veículos e a partilha de informações entre os países, segundo divulgou, em comunicado, a Presidência da República de Angola.

Citado no comunicado, o secretário de Estado para os Transportes Terrestres, Jorge Bengue, explicou que o objectivo é reduzir as barreiras ao transporte e ao trânsito na região, "através da aproximação das normas e procedimentos aplicados ao transporte rodoviário".

Entre as medidas previstas estão a harmonização da formação dos condutores, o reforço das inspecções periódicas dos veículos, a melhoria das condições de transitabilidade e a instalação e funcionamento adequado de balanças nos principais corredores.

O plano prevê ainda a simplificação dos procedimentos nas fronteiras e uma maior aproximação das tarifas cobradas pela circulação rodoviária nos diferentes países. Jorge Bengue ressalvou, contudo, que "a harmonização não significa que todos os países tenham de aplicar exactamente as mesmas taxas, uma vez que existem diferenças nas estruturas de custos e nas condições económicas".